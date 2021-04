La Colombie a fait état lundi de 420 décès dus au Covid-19, le bilan quotidien le plus élevé depuis la détection du coronavirus il y a treize mois, a annoncé le ministère de la Santé.

Ce bilan dépasse le précédent record qui était de 400 morts enregistrés le 22 août 2020, selon le nombre officiel de décès confirmés quotidiennement. Le nombre total de cas a augmenté à 2.667.136, dont 68.748 morts à ce jour, selon le ministère.

La Colombie, qui compte 50 millions d'habitants, est le troisième pays le plus touché d'Amérique latine par la pandémie, en nombre de cas et de décès, derrière le Brésil et le Mexique. Après avoir détecté le premier cas de Covid-19 début mars 2020, elle est confrontée à une troisième vague de contagions, qui menace de submerger le secteur hospitalier dans ses principales agglomérations. Les restrictions pour tenter de freiner la pandémie ont été renforcées notamment dans les grandes villes comme Bogota, où un couvre-feu est à nouveau imposé de 20h00 à 04h00 locales à partir de mardi.

La campagne de vaccination, lancée à la mi-février en Colombie, progresse lentement avec seulement quelque 3 ,7 millions de personnes ayant reçu une première injection.