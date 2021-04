Au cours des dernières 24 heures, 259.170 nouveaux cas de COVID-19 ont été signalés en Inde, en portant le total à 15.321.089, selon les données publiées mardi par le ministère de la Santé.

Par ailleurs, 1.761 décès supplémentaires ont été enregistrés, pour un bilan de 180.530. Il y a encore 2.031.977 cas actifs à travers le pays, soit une hausse de 102.648 à la date de lundi, tandis que 13.108.582 personnes sont sorties de l'hôpital après un traitement médical. Les chiffres quotidiens continuent de croître en Inde alors que le gouvernement a imposé de nouvelles mesures de restriction dans le but de contenir la propagation de l'épidémie. Certains examens scolaires ont été supprimés alors que d'autres ont été reportés compte tenu de la situation. Le pays a lancé une campagne nationale de vaccination en janvier.

Jusqu'à présent, plus de 127 millions de doses de vaccins ont été administrées. A la date de lundi, un total de 269.414.035 tests de dépistage ont été effectués, dont 1.519.486 pour la seule journée de lundi, selon les dernières données publiées mardi par le Conseil indien de la recherche médicale.

La région de Delhi, l'une des régions les plus touchées par la pandémie en Inde, a rapporté lundi 23.686 nouveaux cas et 240 décès dus au coronavirus. Un couvre-feu y a été décrété jusqu'à lundi prochain.