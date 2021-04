Pas moins de 54 respirateurs artificiels ont été distribués au profit des établissements publics de santé d’Oum El Bouaghi par le bureau de la wilaya de l’Association des oulémas musulmans algériens (AOMA). La distribution de ces appareils qui s’est déroulée au siège de la wilaya en présence du wali, Zineddine Tibourtine, a concerné sept (7) établissements publics hospitaliers et trois (3) établissements publics de santé de proximité répartis à travers le chef-lieu de wilaya et les communes d’Ain Beida, Ain M’lila, Ain Fakroun et Meskiana.

Selon le chargé de l’organisation au sein du bureau local de l’Association des oulémas musulmans algériens, Yahia Khoudja, ces respirateurs sont un don de la communauté algérienne établie à l’étranger au profit des malades algériens.

Ces respirateurs font partie d’un lot de 5.000 appareils remis à l’Association des oulémas algériens par la communauté algérienne établie à l’étranger en vue de les distribuer aux établissements de santé du pays, a précisé M. Khoudja.

Selon la même source, 26 respirateurs artificiels avaient été distribués l’année passée aux établissements de santé de la wilaya d’Oum El Bouaghi par le bureau local de l’Association des oulémas musulmans algériens au début de la pandémie du coronavirus.