Pas moins de 37 interventions en urologie ont été effectuées cette semaine sur des enfants, âgés de six mois à 13 ans, issus de familles nécessiteuses de la wilaya d’El-Meghaïer, dans le cadre du jumelage entre l’établissement public hospitalier EPH-Debbakh Said (El-Meghaier) et le centre hospitalo-universitaire CHU-Benflis Touhami (Batna).

Ayant touché des enfants présentant des maladies d’ectopie testiculaire et de cystoscopie, ces interventions par endoscopie ont été assurées, deux jours durant, par une équipe médicale spécialisée, composée de trois chirurgiens pédiatres, un urologue et trois anesthésistes-réanimateurs, en plus du staff paramédical, a indiqué le médecin coordinateur à la direction de la Santé et de la Population (DSP) de la wilaya d’El-Oued, Abdelkader Laouini.

Ces interventions ont été précédées par l’organisation de consultations médicales gratuites au profit de 55 enfants en vue de déterminer les cas nécessitant des opérations, a-t-il fait savoir.

L'initiative a donné lieu également à des sessions de formation en direction du corps médical généraliste et paramédical lo cal sur le diagnostic des cas malades d’urologie-pédiatrique.

Des actions similaires de jumelage seront organisées prochainement dans d’autres spécialités, avec d’autres établissements hospitaliers, a assuré M. Laouini.