A l'occasion de la journée internationale de la lutte paysanne, l’ONG de défense de la nature Greenpeace-Argentine a salué la lutte des paysans contre le défrichement des forêts.

Greenpeace salue particulièrement la mémoire des 19 paysans sans terre tués dans le "massacre d'Eldorado dos Carajas" au Brésil et de nombreuses autres victimes assassinées dans les jungles, les montagnes et les plaines d'Amérique du sud.

L’ONG insiste sur le droit à la terre de ces paysans, comme base de leur vie, c'est pourquoi depuis plus de 25 ans, dit-elle, nous partageons le slogan "pas un hectare défriché de plus". Greenpeace note enfin que c’est l'existence de ces paysans qui convainc de la possibilité d’une harmonie entre l’environnement et l’activité humaine.