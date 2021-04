Au moins huit personnes ont trouvé la mort suite aux fortes pluies qui se sont abattues, lundi, sur la capitale angolaise Luanda, ont annoncé les services de secours. "Les fortes pluies ont fait au moins huit morts, dont trois décès par électrocution, trois dus à l'effondrement d'un mur et deux par noyade", a déclaré aux médias le porte-parole du Service national de la protection civile, Faustino Minguês.

Dressant un bilan provisoire des conséquences de ces inondations, il a précisé que les décès par électrocution sont survenus à Kilamba Kiaxi, où une femme et sa fille ont trouvé la mort à l’intérieur de leur maison pendant qu’il pleuvait, alors qu’un autre cas a eu lieu dans la municipalité de Luanda, impliquant la mort d'un ressortissant étranger. Trois enfants âgés de seize, sept et six ans sont également décédés suite à l'effondrement d'un mur, dans la municipalité de Cazenga, alors que deux autres enfants de trois ans se sont noyés dans le district de Ngola Kiluange, déplore-t-il.

Selon l'Institut national de météorologie (INAMET), ces fortes pluies devraient se poursuivre jusqu’au mercredi.

En m ars dernier, au moins onze personnes ont été tuées par des pluies torrentielles et des inondations qui ont aussi fait des milliers de sans-abri dans le nord-ouest de l’Angola. Onze personnes, dont un enfant de deux ans et une personne de 70 ans, ont été tuées dans la province côtière de Luanda (nord-ouest), selon les services de secours. Au total, 500.000 personnes ont été affectées, plus de 5.000 habitations et plusieurs écoles et centres de santé notamment inondés et plus de 340 familles sont désormais sans-abri, selon des sources officielles.

Les victimes ont été emportées par des inondations soudaines, électrocutées ou tuées dans l’effondrement de leurs maisons, ont précisé les médias locaux.