Les préparatifs de la prochaine saison estivale ont démarré cette année de façon précoce à Boumerdes, en vue d'être au rendez-vous pour accueillir l'important nombre de touristes habitués à affluer vers les plages de la wilaya, avant la pandémie du nouveau coronavirus, a-t-on appris, lundi, auprès du directeur par intérim du tourisme et de l'artisanat.

"Une enveloppe de plus de 15 millions DA a été mobilisée pour le financement d'opérations d'aménagement, lancées en réalisation au niveau de 25 plages autorisées à la baignade, sur les 47 que compte la wilaya", a indiqué à l'APS Mohamed Cherif Zelmati, ajoutant que ce montant s'ajoute aux subventions financières dégagées sur le budget de la wilaya et des communes côtières, pour la réalisation d'opérations de développement au profit d'autres plages, actuellement en cours de sélection.

L'aménagement de ces plages consistera en leur dotation avec les commodités nécessaires pour la détente et la quiétude des estivants, à travers notamment la réalisation d'accès, de l'éclairage public, de salles d'eau, de points de rejet des déchets et de parkings, outr e des postes de garde, et des postes pour les services de la protection civile et d'autres services sécuritaires concernés.

M. Zelmati a, également, fait part de la constitution d'une commission multisectorielle, chargée de recenser les besoins de différentes plages n'ayant pas bénéficié d'opérations d'aménagements, au titre des enveloppes sus citées, en vue de leur prise en charge.

Les communes côtières de la wilaya vont, également, procéder, en collaboration avec des opérateurs privés, au lancement de larges opérations d'aménagement et d'embellissement de plusieurs sites de détente, de forêts et d'espaces verts, situés dans les périmètres des plages, au même titre que des structures d'hébergement.

Des sessions de formation seront, en outre, animées au profit des operateurs du secteur et des gérants de différents établissements hôteliers, centres de repos et de campings, au titre des efforts d'amélioration de leurs prestations.

Pour mieux vendre la destination touristique de Boumerdes, des supports d'information mettant en lumière les atouts touristiques de la région, entre sites balnéaires, de montagne et thermales, seront diffusés à l'occasion. Le même responsable a signalé notamment la diffusion attendue de compacts disques (CD) comprenant les plus importants sites touristiques, arc héologiques et historiques de la wilaya, parallèlement au renforcement du portail électronique de la direction locale du tourisme sur la toile.