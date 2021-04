La compagnie américaine United Airlines a annoncé lundi l'ouverture cet été de vols vers la Grèce, la Croatie et l'Islande pour offrir aux clients souhaitant faire du tourisme plus d'options vers des pays qui "commencent à rouvrir aux voyageurs vaccinés".

La Grèce a ainsi annoncé lundi qu'elle levait la quarantaine obligatoire de sept jours en vigueur jusqu'ici pour les résidents de l'Union européenne et de cinq autres pays, dont les Etats-Unis, ayant reçu les deux doses du vaccin ou montrant un test négatif de dépistage du coronavirus de moins de 72 heures.

L'Islande autorise aussi depuis quelques semaines tous les voyageurs prouvant qu'ils sont pleinement vaccinés à entrer sur le territoire sans test ou quarantaine tandis que la Croatie accepte les touristes montrant un test négatif ou un certificat de vaccination. Les nouveaux vols proposés par United "répondent à la demande des clients", a souligné le groupe dans un communiqué,au cours du mois passé, les recherches sur le site de la compagnie pour des vols vers ces pays sont en hausse de 61%.

"Alors que les pays du monde entier entam ent le processus de réouverture, les voyageurs sont impatients de faire une escapade vers de nouvelles destinations internationales", a commenté Patrick Quayle, responsable du réseau international de United.

En plus d'offrir de nouvelles options touristiques, ces nouveaux vols "sont le dernier exemple en date de la capacité de United à reconstruire son réseau avec agilité", a-t-il ajouté.