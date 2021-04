La livre sterling grimpait lundi face à un dollar affaibli, les cambistes reprenant confiance dans la monnaie britannique alors que le déconfinement du Royaume-Uni progresse.

Cette après midi, la livre gagnait 1,12% face au dollar à 1,3986 dollar et 0,40% face à la monnaie unique à 86,02 pence pour un euro, une semaine après la réouverture de la plupart des commerces en Angleterre.

"La livre a tout renversé sur son passage lundi, profitant d'une session relativement calme pour monter après le premier weekend depuis l'allégement des règles de confinement", a commenté un analyste. Les commerces non-essentiels et les terrasses des pubs et restaurants ont pu ouvrir depuis lundi dernier. "Les premiers indicateurs laissent penser que la réouverture depuis lundi dernier marque le début d'un rebond important" car les consommateurs britanniques ont accumulé des économies importantes pendant le confinement, estime un autre analyste. Par ailleurs, la livre bénéficiait de l'accès de faiblesse du dollar, qui a aussi permis à l'euro de repasser au dessus du seuil de 1,20 dollar (+0,40% à 1,2031 dollar pour un euro).

Au début d e l'année, les cambistes avaient parié que la reprise rapide aux Etats-Unis pousserait la Fed à normaliser sa politique monétaire en remontant ses taux, ce qui rendrait le dollar plus attractif.

Côté européen, "la monnaie unique a été soutenue par l'idée que l'accélération de la campagne de vaccination dans l'Union européenne allait soutenir la croissance", explique un analyste .

Mais "la Banque centrale européenne devrait rester prudente et rappeler que le soutien à l'économie reste nécessaire jeudi", lors de sa prochaine réunion de politique monétaire, prévient la même source.