La wilaya de Tamanrasset a entamé lundi les préparatifs pour la tenue en novembre prochain de l’Assihar, une manifestation économique de dimension africaine. Les préparatifs ont été amorcés par une réunion, en présence des représentants des Chambres de l’Agriculture et du Commerce, ainsi que des organisations patronales et d’opérateurs économiques, consacrée à la constitution des différentes commissions d’organisation (hébergement, transport, santé, énergie, organisation de l’exposition, etc..). L’Assihar 2021 sera une opportunité pour renforcer les capacités du produit algérien à conquérir le marché africain, a affirmé à cette occasion le wali de Tamanrasset, Mustapha Koriche. Les préparatifs de l’Assihar, qui va s’étaler sur une période d’un mois, permettront d’arrêter un plan d’action des commissions d’organisation en vue de réunir les bonnes conditions d’accueil des participants issues des différentes régions du pays, via les Chambres de commerce et d’Industrie, ainsi que des opérateurs économiques de pays voisins, a-t-on souligné lors de la rencontre. Les organisateurs travailleront aussi sur les moyens de faciliter le déplacement des caravanes entrant en territoire national via le poste d’In-Guezzam, en prévoyant des points d’approvisionnement en carburant sur l’itinéraire In-Guezzam/Tamanrasset, afin de faciliter l’acheminement des marchandises destinées à l’exposition dans le cadre de l’Assihar, en plus de préparer et d’aménager les sites nécessaires et les espaces suffisants pour l’exposition des différentes marchandises.

Ceci, en plus de prévoir des activités culturelles et touristiques, ainsi que l’organisation de journées d’études et d’ateliers s’intéressant à la dynamisation des échanges économiques et des services avec l’Afrique. Le représentant de la Confédération algérienne du patronat citoyen à Tamanrasset, Bachir Hadj Brahim, a mis l’accent, pour sa part, sur l’accompagnement des opérateurs économiques dans leurs exportations, selon une approche purement économique contribuant à orienter l’économie nationale vers l’Afrique et dégager de réelles opportunités de partenariat avec les pays du voisinage, voire avec l’ensemble des pays africains. L’Assihar se présente déjà comme l’opportunité de matérialiser cet accompagnement, à travers des contacts d’affaires directs entre les opérateurs algériens et leurs homologues des pays participants, a-t-on soutenu. Le président de la Chambre de Commerce e t d’Industrie de Tamanrasset, Abdelkrim Benabdelkrim, a évoqué, dans ce cadre, la question de la "domiciliation bancaire" en vue de faciliter les opérations de transfert de fonds, au titre de la promotion du commerce extérieur en direction de l’Afrique.