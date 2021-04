Le port commercial de Mostaganem a enregistré durant le 1er trimestre de l’année en cours une hausse record du volume des exportations qui ont atteint ainsi 105.000 tonnes, a-t-on appris lundi auprès de la Direction générale de cette entreprise portuaire.

Les chiffres avancés par le département commercial du port font état d’une augmentation "record" du volume des exportations ayant dépassé 105.000 tonnes pour la période allant du 1er janvier au 31 mars de l’année en cours, contre 13.000 tonnes durant la même période de l’année écoulée.

Le chef de département commercial et de l’exploitation, Bentazi Abderrahmane a imputé, dans une déclaration à l’APS, cette évolution à l’intensification de l’activité du groupe de sidérurgie "Tosyali" sis à Bethioua dans la wilaya d’Oran, qui a effectué durant les mois derniers, 10 opérations d’exportation vers l’Angleterre, la Mauritanie, La Belgique, la Turquie, l’Allemagne et les Etats-unis d’Amérique.

Il a été procédé, durant cette période, à l’exportation de 87.000 tonnes de rond à béton, 6.600 tonnes de fil de machine et 5.500 tonnes des barres d’acier, a ajouté le même responsable. A ces exportations de produits sidérurgiques, s' ajoutent 1.233 tonnes de hélium exportées vers la France, 200 tonnes de produits alimentaires, des dattes et fruits en direction de plusieurs pays ainsi que 4.638 tonnes de marchandises, produits et matériels. M. Bentazi a expliqué que le volume des exportations durant le mois de mars dernier a dépassé celui des importations pour la première fois dans l’histoire du port de Mostaganem, après l’exportation de plus de 63.000 tonnes de produits sidérurgiques à bord de 6 navires vers 4 directions. Le port de Mostaganem s’est transformé ces dernières années en plateforme dynamique du commerce extérieur, aussi bien pour l’importation que pour l’exportation des produits sidérurgiques vers l’Europe( le Royaume-Uni, la Belgique, l’Allemagne, la Turquie, l’Afrique (Le Sénégal, Le Bénin et la Mauritanie) et l’Amérique (USA et Canada) après que le volume des exportations et des importations de ces produits a dépassé 2 millions de tonnes depuis 2016.