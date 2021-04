La Chambre Algérienne de Commerce et d'Industrie (CACI) a tenu lundi avec la Chambre de Commerce, d'Industrie, des Mines et d'Artisanat du Cameroun une réunion par visioconférence consacrée à l'examen d'un accord portant création du Conseil d'affaires algéro-camerounais. Selon un communiqué publié par la CACI sur sa page officielle Facebook, cette réunion a été tenue en présence de la directrice générale de la CACI, Ouahiba Behloul, le directeur de la Promotion et du soutien aux échanges économiques du ministère des Affaires étrangères, Rabah Fassih, ainsi que le représentant du ministère du Commerce, Mohamed Lamine Merrakchi. Cette réunion s'est axée sur l'examen de l'Accord portant création du Conseil d'Affaires Algéro-Camerounais permettant le développement et la facilitation des échanges économiques et commerciaux entre l'Algérie et le Cameroun, a précisé la même source.