Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a présidé, lundi en visio-conférence, une réunion avec les directeurs régionaux et de wilayas du Commerce à travers les 58 wilayas, lors de laquelle il a donné des instructions à l'effet d'intensifier les opérations de contrôle et de lutter contre les spéculateurs, indique un communiqué du ministère.

La réunion a été consacrée au suivi de l'approvisionnement du marché pendant le mois de Ramadhan et de la hausse de certains prix de produits agricoles en dehors de la saison de cueillette, précise la même source. A l'occasion, le ministre a donné "des instructions fermes à l'effet d'intervenir avec une extrême rigueur, de multiplier les opérations de contrôle et de faire face aux spéculateurs, qui recourent au stockage des marchandises pour créer la pénurie et augmenter les prix".

Le ministre a souligné, dans ce sens, "l'impérative coopération" avec les différents services de sécurité, Police et Gendarmerie, pour venir à bout de ces pratiques illégales et immorales, notamment durant le Ramadhan. Dans le même contexte, M. Rezig a appelé à la co ordination avec le reste des services agricoles et les offices de régulation y relevant pour suivre l'approvisionnement des marchés, notamment de gros, en récoltes stockées au niveau de ces Offices.