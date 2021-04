Les services de commerce de la wilaya de Sidi Bel-Abbes ont inauguré un marché de vente de divers produits de large consommation afin de réactiver les marchés en consentant une réduction des prix exceptionnellement durant la période de Ramadhan, a-t-on appris dimanche du directeur du commerce de wilaya Fouad Helaïli.

Ce marché, dénommé "Errahma", qui avait ouvert ses portes le week-end au centre-ville de Sidi Bel-Abbes, a l’avantage de pratiquer des prix raisonnables pour différents produits de large consommation et ce, avec le concours de trois offices nationaux spécialisés dans la production des produits alimentaires à savoir, entre autres, les pâtes, les conserves, le lait et ses dérivés, en sus de la participation de plusieurs opérateurs économiques privés, spécialisés dans la production et vente de divers produits de consommation.

Deux espaces sont consacrés également pour abriter deux marchés dans la commune de Sidi Bel-Abbes, a souligné M. Helaili, précisant que tout un espace, dans le centre-ville, est réservé pour les fruits et légumes au prix de gros. Affirmant la d isponibilité des différents produits agricoles de large consommation, le directeur du commerce de la wilaya de Sidi Bel Abbes a ajouté qu’il sera procédé, dans les tout prochains jours, à l’ouverture d’une manifestation économique au niveau de la gare routière"Sogral" pour la vente de divers produits et marchandises et ce, en coordination avec l’administration des secteur du commerce, de l’artisanat et des métiers.

En matière de contrôle durant le mois de Ramadhan, la direction du commerce de la wilaya de Sidi Bel-Abbes a mobilisé 120 brigades de contrôle dont 35 spécialisées dans les pratiques commerciales et 26 dans la qualité et la répression des fraudes, a révélé Fouad Helaili. Pour rappel, 670 interventions ont été enregistrées pour la période du 1er au 13 avril dernier et se sont soldées par l’établissement de 120 procès verbaux de poursuites judiciaires et la proposition de trois fermetures de locaux commerciaux, de même qu’il a été procédé à la saisie d’une quantité de 1,2 tonne de produits alimentaires impropres à la consommation.