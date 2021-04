Les services de la wilaya de Guelma sont parvenus durant l’exercice 2020 à concrétiser 214 projets relevant de plusieurs secteurs pour l’amélioration des conditions de vie des habitants des régions enclavées et montagneuses, a indiqué dimanche le wali, Kamel Eddine Kerbouche.

Les projets réalisés dans le cadre du programme du développement local de rattrapage de l’année précédente ont ciblé un nombre important de mechtas et régions enclavées, à savoir 134 régions recensés par les services de la wilaya à travers 29 communes, a précisé le chef de l’exécutif local lors de l’exposé du bilan annuel des activités des services de la wilaya de l’exercice 2020, dans le cadre de la première session ordinaire de l’Assemblée populaire de wilaya (APW) de l’année 2021.

Le secteur de l’énergie a été renforcé par la réalisation de 70 projets, dont 49 opérations concernant le raccordement au réseau du gaz naturel de 5.339 foyers, soit une population de près de 27.000 âmes des mechtas et localités enclavées, a fait savoir le même responsable, ajoutant que 21 autres projets relatifs au raccordement de 1 .614 foyers (8.000 âmes) au réseau d’électricité ont été également concrétisés. S’agissant du secteur des ressources en eau, le même responsable qui a fait état de la réalisation de 57 projets ciblant 57 localités enclavées à travers la wilaya, a indiqué que 35 opérations ont concernés le renforcement de l’alimentation en eau potable, alors que les 22 autres opérations ont été consacrées à la réalisation et à la rénovation des réseaux d’assainissement. Selon le chef de l’exécutif local, 20 opérations réalisées durant la même période ont concerné la réfection et la réhabilitation des chemins communaux et l’ouverture des pistes et permis le désenclavement de 49 localités de la wilaya.

Ces opérations ont permis en outre la réalisation de 113 km de routes communales et l’ouverture de 14 km de pistes à travers les localités et mechtas ainsi que l’entretien et la réhabilitation également de 29 km de route communales, selon les précisions fournies par le wali. Le restant des projets réalisés ont concerné la réhabilitation de 18 salles de soins et 73 écoles, la construction de deux nouveaux groupes scolaires et 29 classes d’extension pour l’amélioration de conditions de scolarisation des élèves des zones enclavées, en plus de la réalisation également de 20 terrains de jeux dont quatre de grande dim ension. Selon le même responsable, la prise en charge des régions enclavées se poursuit dans cette wilaya à travers l’inscription de 288 projets au titre des années 2020 et 2021, et dont le financement est assuré dans le cadre des différents programmes de développement comme le Fonds de solidarité des collectivités locales, le plan communal de développement, le plan sectoriel décentralisé et les budgets communaux et de wilaya entre autres. La première session de l’APW de Guelma, qui a duré une journée, a été notamment consacrée aux préparatifs de la campagne de moissons-battages de la saison agricole 2020-2021.