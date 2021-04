Au total, 60 ambulances ont été envoyées sur les lieux, et les blessés ont été transférés dans trois hôpitaux publics, a indiqué le ministère dans un communiqué. Quatre wagons d'un train circulant entre Le Caire et la ville de Mansoura ont déraillé dans l'accident, a indiqué le ministère égyptien des Transports. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a ordonné la formation d'une commission chargée de présenter un rapport sur les causes de l'accident. Une enquête a déjà été ouverte, et le conducteur du train, son assistant et huit responsables de la gare de Toukh sont en train d'être interrogés, a indiqué le bureau du procureur.