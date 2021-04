La Tunisie a signalé 1.514 nouvelles contaminations à la COVID-19 et 66 décès supplémentaires au cours des dernières 24 heures, a indiqué le ministère tunisien de la Santé dans son bilan quotidien épidémiologique publié dimanche soir. La Tunisie totalise ainsi 285.490 cas confirmés de la COVID-19, dont 9.783 décès, depuis l'apparition de la pandémie dans le pays en mars 2020, selon la même source. Actuellement, 2.404 patients atteints du virus sont encore hospitalisés, dont 486 en soins intensifs et 143 sous assistance respiratoire. Au 36e jour de la campagne nationale de vaccination contre le nouveau coronavirus, 1.148.401 Tunisiens se sont inscrits sur la plateforme électronique "Evax" pour se faire vacciner. 215.764 personnes ont déjà été vaccinées, dont 25.313 ont reçu leur deuxième injection.

Ce dimanche, le ministère de la Santé a annoncé l'ouverture de six centres de vaccination supplémentaires, pour porter à 38 le nombre total des centres en activité sur le territoire de la Tunisie.