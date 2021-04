La section de Mila de l’association des oulémas musulmans algériens (AOMA) a distribué mercredi 66 respirateurs artificiels au profit des établissements publics hospitaliers et des établissements sanitaires de proximité de la wilaya pour les exploiter dans la lutte contre le coronavirus. L’association des oulémas musulmans algériens a reçu ce matériel médical de la part des associations "Secours musulman" et "Algériens solidaires" activant en France pour les distribuer aux établissements sanitaires afin de lutter contre la Covid-19, a précisé le président de la section de l’AOMA de Mila, Hammou Lerkache, en marge de la cérémonie de remise de ces respirateurs aux représentants des établissements concernés, tenue au Centre culturel islamique en présence de cadres du secteur de la santé et des autorités locales. Cette action de solidarité de la part des membres de la communauté nationale à l’étranger est la seconde après celle menée en juillet 2020 ayant permis la distribution de 24 respirateurs artificiels aux établissements de santé pour faire face à la pandémie de la Covid-19 e t soulager les malades, a indiqué la même source.

Outre ces deux actions, la section de Mila de l’association des oulémas musulmans algériens a fourni des lots de masques et de tenues de protection aux personnels de la santé dans le cadre de sa contribution à la lutte contre cette épidémie, a souligné son responsable local.

De son côté, la directrice locale de la santé et de la population, Samira Dekari, a salué les efforts de l’association des oulémas musulmans de la wilaya de Mila pour ses efforts de soutien au secteur de la santé face la pandémie de la covid-19 afin de mieux prendre en charge les malades touchés par ce virus.