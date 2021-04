Un appel à un partenariat avec les organisations de la société civile, pour la mise en £uvre d'une campagne de sensibilisation sur les gestes barrières pour contenir la propagation de la pandémie de la Covid-19 en Algérie, a été lancé par le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, la Délégation de l'Union européenne (UE) en Algérie et le Programme des Nations Unies pour le Développement en Algérie (PNUD), indique lundi un communiqué du PNUD.

Cette initiative entre dans le cadre du projet de "Réponse solidaire européenne à la Covid-19 en Algérie", financé par l'UE avec un montant de 43 millions d'euros, précise la même source, ajoutant que le partenariat avec les Organisations de la société civile se fera sous forme d'"appui financier à la mise en £uvre d'activités de sensibilisation de la population sur le maintien des mesures de distanciation physique et des gestes barrières de prévention contre la propagation de la maladie". Cet appel est "ouvert aux Associations nationales et de wilaya disposant d'adhérents, de moyens et d'expérience sur le terrain pour mener des campagnes de sensibilisation auprès de leurs populations cibles", indique le communiqué, relevant que "les associations dont les propositions d'actions sont retenues comme éligibles à une subvention, seront liées contractuellement avec le PNUD par le biais d'une convention de financement qui fixera leurs obligations".

A cet effet, la même source précise que "le cahier des charges et les documents de l'appel à partenariat sont accessibles à travers le lien https://procurement-notices.undp.org/view notice.cfm?notice_id=77410". Pour rappel, le projet de "Réponse solidaire européenne à la Covid-19 en Algérie", signé en décembre dernier, est destiné à "soutenir l'effort du gouvernement algérien pour enrayer la propagation de la pandémie de Covid-19 dans le pays et en atténuer les effets".

Selon le communiqué du PNUD, l'accord prévoit "une réponse intégrée en 3 volets, à savoir la dotation des structures sanitaires publiques en équipements médicaux, en matériels de dépistage précoce et en équipements de protection au profit du personnel soignant".

Il prévoit également "la formation d'environ 5000 cadres et praticiens de la santé publique (médecins, infirmiers, techniciens) à l'utilisation des équipements ainsi que la communication et la sensibilisation de la population, à travers notamment des partenariats avec la société civile active sur le terrain".

A ce jour, le Projet a réceptionné "400000 tests antigéniques, 100000 kits d'extraction PCR, 20000 tests PCR, et deux appareils de dépistage, distribués par l'Institut Pasteur d'Algérie aux établissements sanitaires à travers le pays".