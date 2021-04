Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum effectuera, lundi, en compagnie du ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, une visite de travail en Libye, dans le cadre de la promotion des relations bilatérales et du soutien des parties libyennes face aux défis actuels, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

"Le ministre des Affaires étrangères effectue, aujourd'hui, une visite de travail en Libye, pays frère, en compagnie du ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, M. Kamel Beldjoud, en compagnie d'une délégation de haut niveau", lit-on dans le communiqué.

Accompagné d'une délégation, M. Boukadoum aura des rencontres avec des hauts responsables du nouveau pouvoir exécutif libyen au niveau du conseil présidentiel, du gouvernement d'union nationale et du Haut Conseil d'Etat, et ce pour examiner les relations bilatérales sur tous les plans et les perspectives du processus de règlement politique de la crise libyenne", selon la même source.

Cette visite s'inscrit "dans le cadre des efforts consentis pour promouvoir les relat ions entre les deux pays frères, l'Algérie et la Libye, et apporter le soutien aux parties libyennes face aux défis actuels notamment la mise en œuvre de la feuille de route pour assurer une solution pacifique et inclusive à la crise", conclut le communiqué.