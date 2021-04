Plusieurs structures historiques, dont un moulin à vent vieux de 300 ans et un certain nombre de maisons individuelles, ont été endommagées par l'incendie de forêt qui a éclaté dimanche matin sur la montagne de la Table, en Afrique du Sud.

L'incendie a également blessé au moins deux pompiers, ont annoncé les autorités.

L'incendie, qui a éclaté vers 08H45 heure locale (06H45 GMT) sur le flanc oriental de la montagne, s'est ensuite propagé vers le Rhodes Memorial, un monument à la mémoire du colon britannique Cecil John Rhodes, puis vers l'un des campus de l'université du Cap. Le moulin de Mostert, un moulin à vent construit vers 1796, a été détruit par l'incendie, a déclaré dans un bulletin d'information le gouvernement du Cap-Occidental, la province qui abrite la ville du Cap.

Plusieurs bâtiments de l'université ont également été touchés, et le restaurant du Rhodes Memorial a brûlé, selon le bulletin d'information, qui ajoute qu'entre 150 et 200 pompiers luttent en première ligne contre les flammes, et que deux d'entre eux ont été blessés et emmenés à l' hôpital.

Le gouvernement provincial s'attend à ce que les efforts déployés pour contenir l'incendie se poursuivent tout au long de la nuit. La Salle de lecture Jagger - la bibliothèque de l'université, qui date des années 1930 - a également pris feu.

Le maire du Cap, Dan Plato, a cependant indiqué sur Twitter que certaines des œuvres les plus précieuses de la bibliothèque avaient pu être sauvées grâce à une activation rapide des portes coupe-feu.

Tous les étudiants de l'université ont été évacués, et les touristes ont été appelés à quitter les zones touchées. Les autorités ont cependant précisé qu'aucun habitant de la zone n'avait encore été invité à quitter les lieux, à l'exception des étudiants vivant sur le campus.