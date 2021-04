Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a affirmé, lors du Conseil des ministres tenu dimanche, "l'importance d'accélérer la cadence de réalisation et de développement des écoles supérieures spécialisées tournées vers l'économie de demain, un pas essentiel vers l'édification de l'Algérie nouvelle".

"Suite à l'exposé présenté par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, lors du Conseil des ministre, sur les projets de réalisation, au niveau du pôle technologique Sidi Abdellah, d'une Ecole nationale supérieure des mathématiques et une Ecole nationale supérieure de l'intelligence artificielle, d'une capacité de 1000 places pédagogiques chacune, le Président de la République a mis l'accent sur l'importance d'accélérer la cadence de réalisation et de développement des écoles supérieures spécialisées et tournées vers l'économie de demain, un pas essentiel vers l'édification de l'Algérie nouvelle", a précisé le communiqué de la Présidence de la République.

A ce propos , le Président de la République a approuvé, la création de l'Ecole nationale supérieure des mathématiques et de l'Ecole nationale supérieur de l'intelligence artificielle, en vertu de deux décrets présidentiels, soulignant la nécessité de "réunir toutes les conditions pédagogiques et de service pour encourager les inscrits des deux écoles et leur accorder toutes les incitations nécessaires pour développer le niveau d'apprentissage scientifique et faciliter leur intégration professionnelle plus tard".

Le Président de la République a mis l'accent également sur la l'impératif de " trouver les mécanismes juridiques pour encadrer les diplômés de ces écoles et lutter contre le phénomène de fuite des cerveaux" et de "conduire l'Algérie vers une formation poussée dans le domaine des sciences, toutes spécialités confondues, tout en encourageant l'échange d'expériences dans le domaine de la formation avec nos partenaires étrangers".

Dans ce sillage, le Président de la République a mis en exergue "l'importance de créer de nouvelles villes scientifiques comprenant des écoles nationales supérieures spécialisées dans différentes régions du pays pour former l'élite sur la base d'une étude réaliste et profonde des besoins nationaux en ressources humaines, notamment dans les secteurs de l'industrie et de l'agriculture et dans tout autre secteur créateur de richesse".

Le Président Tebboune a mis en avant "le rôle des écoles nationales supérieures dans le renforcement de la cohésion nationale entre les différentes élites", appelant à "préserver le caractère purement scientifique et technologique du pôle technologique de Sidi Abdellah".