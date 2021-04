L'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) a dévoilé les deux slogans officiels pour les élections législatives du 12 juin prochain, à savoir "l’aube du changement" et "Tu veux le changement, appose ton empreinte" en langues arabe et amazighe.

Le premier slogan porte l’emblème national au milieu d’un bleu qui jaillit de la lumière de l’aube dans une symbolique qui exprime un nouvel horizon pour une Algérie nouvelle avec pour principale expression "l’aube du changement" au dessus de laquelle est mentionnée "Législatives du 12 juin 2021" avec en tête "République Algérienne Démocratique et populaire".

Le deuxième slogan comprend l'expression "Tu veux le changement (en vert), appose ton empreinte (en rouge)" et une illustration d'un croissant et d'une étoile sous forme d'empreinte digitale, à côté de laquelle sont mentionnées les deux expressions "Législatives du 12 juin 2021" et "République Algérienne Démocratique et Populaire" et en bas de l’espace "l’Autorité nationale indépendante des élections" en vert.

Ces deux slogans figureront dans toutes les affiches consacrées à l’é chéance du 12 juin, notamment lors de la campagne électorale prévue du 17 mai au 08 juin 2021.

Le Président de l'ANIE, Mohamed Charfi a fait état, récemment, de 1755 listes de partis politiques et de 2898 listes d'indépendants désirant se porter candidat aux élections législatives du 12 juin prochain. "A ce jour, le 7 avril, quelque 1755 listes relevant de partis politiques agréés et 2889 listes d'indépendants, ont fait part de leur souhait de se porter candidat aux prochaines législatives, totalisant, ainsi, "4653 listes", a-t-il indiqué. Pour ce faire, l'ANIE a remis " 7.655.809 formulaires de souscription de signatures individuelles " pour les postulants, a-t-il soutenu.

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune avait assuré que "les élections législatives du 12 juin prochain doivent être +intègres+ et +transparentes+". "Nous espérons que le peuple algérien prenne conscience que nous sommes en passe de bâtir une Algérie nouvelle dont il est le socle de par ses choix", a soutenu le chef de l'Etat.

Le Président Tebboune avait ordonné d'assurer la gratuité des salles, des affiches publicitaires et de leur impression au profit des jeunes candidats et de charger les services des walis de créer un mécanisme administrativement adéquat.

Il a mis l'accent sur la nécessité de "me ttre tous les moyens financiers et matériels à la disposition de l'ANIE pour lui permettre de s'acquitter de ses missions dans les meilleures conditions".

Le Président Tebboune, a signé le 11 mars, le décret portant convocation du corps électoral pour l'élection des membres de l'Assemblée populaire nationale (APN). Il a également signé, le 10 mars, l'ordonnance portant loi organique relative au régime électoral.

Le 18 février dernier, le chef de l'Etat a annoncé, dans un discours à la Nation, la dissolution de l'actuelle Assemblée populaire nationale (APN) et l'organisation d'élections législatives anticipées. Cette décision intervient conformément aux dispositions de l'article 151 de la Constitution qui stipule que "Le président du Conseil de la nation, le président de l’Assemblée populaire nationale, le président de la Cour constitutionnelle et le premier ministre ou le chef du gouvernement, selon le cas, consultés, le président de la République peut décider de la dissolution de l’Assemblée populaire nationale ou d’élections législatives anticipées.

Le corps électoral définitif après examen des recours introduits compte 23.587.815 électeurs au niveau de 58 wilayas, tandis que le nombre d'électeurs pour la communauté algérienne établie à l'étranger s'élève à 902.365 électeurs, avait annon cé mardi M. Charfi.