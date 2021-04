Le taux de croissance de l'économie asiatique en 2021 devrait atteindre au moins 6,5%, selon un rapport publié dimanche par le Forum de Boao pour l'Asie (FBA).

Ce chiffre représente un rebond significatif par rapport à la contraction de 1,7% enregistrée l'année dernière, indique le rapport intitulé "Perspectives économiques et progrès de l'intégration en Asie", qui cite des données du Fonds monétaire international (FMI).

L'Asie du Sud devrait voir son économie croître de 9,7% cette année, soit la croissance la plus rapide de la région, indique le rapport, selon le FMI. En outre, l'Asie de l'Est devrait voir sa croissance économique atteindre 6,5% au cours de la même période, d'après le rapport.

Le rapport attribue ce taux de croissance relativement élevé à un contrôle efficace de l'épidémie et à une reprise ordonnée de la production et du travail en Chine et en République de Corée, entre autres facteurs.

Parmi ses initiatives, les économies asiatiques ont introduit de nouvelles mesures pour promouvoir l'économie numérique, en faisant progresser la construction d'infrastructures numériques et la coopération internationale da ns ce domaine.

L'économie numérique a permis de promouvoir la reprise de la production, de stabiliser la situation économique et de devenir un nouveau moteur de la future croissance économique de l'Asie.

Il est à noter que la signature de l'accord de Partenariat économique global régional en novembre dernier accélérera davantage l'intégration économique asiatique, indique le rapport.