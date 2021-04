Vingt (20) projets ont été approuvés l’année dernière au titre du dispositif TUP-HIMO, notamment dans les activités de l’agriculture, l’hydraulique, l’éducation et la santé, et devront générer, une fois lancés, 260 emplois au profit des jeunes des communes de Bennacer, Mnagguer, Sidi-Khouiled et Rouissat, et les zones d’ombre de Khechem-Errih, Oum-Raneb, Oum-Ali, Oum-Zebed et El-Hamraya, a précisé le DASS, Abdelatif Beggas.

Visant l’amélioration de l’environnement et du cadre de vie des citoyens, les dix (10) autres projets retenus au titre de l’ADS portent sur des activités d’hygiène et d’assainissement, d’aménagement des espaces verts, de curage des égouts et avaloirs, et d’entretien des châteaux et réservoirs d’eau et de l’éclairage public. Ces programmes s’assignent comme objectifs la contribu tion à l’absorption du chômage par le recrutement du plus grand nombre de sans emplois, a expliqué le DASS.