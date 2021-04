Cinq soldats nigérians ont été tués et quatre blessés, dans l'attaque d'une base militaires du Nord-Est du Nigeria par des terroristes liés au groupe Etat islamique, à la suite de laquelle une soixantaine de militaires sont portés disparus, ont indiqué samedi deux officiers.

Des combattants du groupe terroriste Etat islamique en Afrique de l'Ouest (Iswap) ont mis en déroute les troupes occupant un camp dans le village de Kamuya, à 35 km de Biu, chef-lieu du district du même nom, dans l'Etat nigérian de Borno.

"Les terroristes ont tué cinq soldats et en ont blessé quatre lors de l'attaque de la base de Kamuya", a déclaré un des officiers. Ils ont mis les troupes du camp en déroute et l'ont mis à sac, a expliqué le second officier, confirmant ce bilan.

"Jusqu'ici, 41 soldats sont revenus, tandis que 58 sont toujours portés disparus et sont présumés s'être enfuis lors de l'attaque", a-t-il poursuivi, des opérations de recherche et de sauvetage sont en cours pour "localiser les militaires manquants".

Village de résidence de l'ex-chef de l'armée nigériane, le général Tukur Buratai, Kamuya a été la cible de plusieurs attaques terroristes qui ont conduit à l'installation d'une base militaire.