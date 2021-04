La sélection algérienne féminine de football a perdu sept places et occupe désormais la 86e position au classement de la Fédération internationale (Fifa), dont l'édition du mois d'avril vient d'être dévoilée par l’instance mondiale.

Au niveau africain, l'équipe algérienne dirigée par Radia Fertoul est dans le Top 10 avec 1271 points, alors que le trio de tête continental est dominé par le Nigeria (32e mondial/-1), le Cameroun (52e/-1) et l'Afrique du Sud (55e/-2).

La Zambie, unique représentant africain au tournoi de football féminin des Jeux olympiques Tokyo 2020, est logée à la 104e place mondiale.

La sélection algérienne prépare les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations CAN 2022 dont la phase finale aura lieu au Maroc, ainsi que la Coupe arabe des nations, prévue du 26 août au 16 septembre prochains au Caire (Egypte).

D'autre part, l'équipe des Etats-Unis confirme sa suprématie dans le classement d'avril.

Elle obtient même un total de points qu'elle n’avait plus atteint depuis 2013.

Si le leader n'a donc pas changé, le podium n'est lui sensiblement plus le même.

Défai te par les USA en amical le 13 avril, la France (3ème) en tombe et se positionne désormais à la quatrième place. Victorieux le même jour de l'Australie (5-0), les Pays-Bas (3èmes) y grimpent en décrochant au passage un record de points (2038,61). Ce n'est pas la seule nouveauté dans ce Top 10. Le Brésil (7ème) gagne une place tandis que les Australiennes (9èmes) en perdent deux. Après sa victoire face à l'Ukraine (31ème) et sa qualification pour le prochain Euro féminin, l'Irlande du Nord (48ème) dépasse les 1500 points pour la première fois de son histoire. Le Nicaragua (118ème) et le Bélarus (54ème) signent, dans l’ordre, les deux autres meilleures progressions en termes de points (+18,15 et +15,64 respectivement). La prochaine édition du classement mondial féminin sera publiée le 25 juin 2021.