''Suite à la correspondance du 13 avril 2021, émanant de monsieur le président de la commission nationale/MJS nous informant de l'invalidation de l'AGE du 10 avril, conformément à l'article 17 des statuts de la FABB ainsi que la réunion de la commission de candidatures en date du 15 avril, nous vous informons qu'une nouvelle session de l'AGE aura lieu le samedi 24 avril (10h00) au siège du Comité olympique et sportif algérien (COA)'', a indiqué la commission de candidatures. La décision de reprogrammer l'AGE a été prise par la Commission nationale de suivi de renouvellement des instances sportives, suite aux recours formulés par quelques membres de l'assemblée. Parmi les griefs, ''la désignation de Ferhat Terzi et Adlane Laroussi en tant que membres du Bureau de vote ayant conduit les élec tions. Après vérification de la liste d'émargement des présents et le procès-verbal de dépouillement, il s'est avéré que les deux personnes n'ont pas la qualité de membres statutaires de l'AG, en contradiction flagrante avec les dispositions légales et statutaires en vigueur''.

Aussi, le recours formulé à l'encontre de la désignation de Halima Bourenane en tant que représentante féminine et membre élue du Bureau fédéral. Ce recours a été validé ''du fait de l'absence de l'inscription à l'ordre du jour stipulant cette désignation et de l'ouverture des candidatures pour désigner la candidate selon des normes démocratiques et statutaires''.

Rappelons que le président sortant Rabah Bouarifi avait été réélu à la tête de la FABB lors de l’AGE tenue le 10 avril dernier à Alger. Dans une élection qui s'est décidée en deux tours, Bouarifi avait obtenu la majorité au 2e tour avec 35 voix sur 65 membres votants, contre 23 voix pour Abdellah Moula et 6 pour Ramzy Belhadj, alors qu'un bulletin avait été déclaré nul.