Le Royaume-Uni a enregistré 2.206 nouveaux cas de contamination au Covid-19 en 24 heures, portant le nombre total des cas dans le pays à 4.385.938, selon un bilan publié par des sources officielles.

Le pays a également signalé 35 nouveaux décès liés à la maladie, soit un nombre total de 127.260 décès. Enfin, les derniers chiffres officiels ont montré que plus de 32,6 millions de personnes ont reçu une première dose de vaccin anti-COVID-19. Plus tôt samedi, un scientifique de premier plan a averti qu'un variant du coronavirus qui a émergé pour la première fois en Inde pourrait "saboter" la feuille de route britannique pour sortir du confinement actuel, le troisième du genre depuis le début de la pandémie au Royaume-Uni. Selon Danny Altmann, professeur d'immunologie à l'Imperial College de Londres, le pays devrait se méfier d'une troisième vague de coronavirus après la découverte de 77 cas du variant B.1.617 au Royaume-Uni. "Je pense que nous devrions nous en inquiéter terriblement", a-t-il confié à BBC News. "Ce sont ces variants préoccupants qui peuvent le plus saboter notre plan de sortie pour le moment et nous donner une troisième vague", a déclaré le professeur. "Ils constituent un souci." Il est admis que ce variant du coronavirus, qui a une "double mutation", peut être plus infectieux et que les vaccins actuels peuvent être moins efficaces contre lui. Toutefois, les autorités britanniques l'ont actuellement désigné comme "un variant faisant l'objet d'une enquête" plutôt que comme "un variant préoccupant". Alors que l'Angleterre assouplit encore son confinement, tous les magasins ont rouvert depuis lundi, ainsi que les coiffeurs, les salons de beauté et d'autres services de proximité. Les restaurants ont quant à eux été autorisés à servir de la nourriture aux clients assis à l'extérieur, tandis que les gymnases, les zoos, les parcs à thème, les bibliothèques et les centres communautaires peuvent tous ouvrir. Cependant, les experts ont averti qu'en dépit des progrès réalisés dans le déploiement des vaccins, le Royaume-Uni n'est "toujours pas tiré d'affaire", notamment du fait des inquiétudes concernant les nouveaux variants et la troisième vague de pandémie sur le continent européen.