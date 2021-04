Quelque 261.500 nouveaux cas de COVID-19 ont été signalés en Inde au cours des dernières 24 heures, portant le total à 14.788.109, selon les données publiées dimanche par le ministère de la Santé.

Il s'agit de la première fois que le pic journalier franchit la barre des 260.000 cas dans ce pays. En outre, 1.501 décès ont été signalés dans cette période, ce qui en porte le bilan à 177.150. Il y a en Inde encore 1.801.316 cas actifs, tandis que 12.809.643 personnes ont été guéries et ne sont plus hospitalisées. Les chiffres quotidiens continuent de grimper chaque jour dans le pays, et le gouvernement a imposé de nouvelles mesures pour contenir la propagation de la maladie. Certains examens scolaires ont été annulés, tandis que d'autres ont été reportés en raison de la détérioration de la situation. L'Inde a lancé une campagne de vaccination à l'échelle nationale en janvier, et jusqu'à présent, plus de 122 millions de personnes ont été vaccinées. Parallèlement, le gouvernement a renforcé les installations de dépistage, plus de 266 millions de tests ayant été effectués. Au total, 266.538.416 tests ont été m enés en date de samedi, dont 1.566.394 au cours de la seule journée de samedi, selon les dernières données publiées dimanche par le Conseil indien de la recherche médicale.