Au total, 3.000.955 morts du Covid-19 ont été recensés, selon un comptage réalisé à 10h00 GMT à partir de bilans fournis par les autorités de santé, soit déjà bien plus que la plupart des épidémies virales des XXe et XXIe siècles, aux exceptions notables de la terrible "grippe espagnole" et du sida.

Après une légère accalmie en mars, le nombre de décès quotidiens est de nouveau en hausse, avec en moyenne plus de 12.000 morts par jour la semaine passée dans le monde, approchant des 14.500 décès quotidiens recensés fin janvier, au plus haut de l'épidémie. Plus de 139 millions de cas de contaminations ont, eux, été recensés, dont environ 730.000 par jour actuellement, un chiffre en hausse constante depuis fin février. Sur la journée de vendredi, plus de 829.000 cas ont été enregistrés en 24 heures, un record. Au Brésil, deuxième pays le plus endeuillé au monde, quelque 3.000 décès sont annoncés chaque jour. Ce chiffre a plus que doublé depuis la mi-février. La hausse des décès est extrêmement rapide en Inde, confrontée à une troisième vague virulente.

Plus de 1.000 décès quotidiens sont recensés dans ce pays, soit neuf fois plus que début mars. La course à la vaccination, très inégale selon les pays, a atteint au niveau mondial près de 863 millions de doses injectées.