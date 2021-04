Le Comité de wilaya d’assistance à la localisation et la promotion des investissements et de la régulation foncière (Calpiref) a été installé mercredi en vue de prendre en charge les dossiers d'investissement en suspens, a annoncé jeudi le wali de Mostaganem Aïssa Boulahia. "Le comité qui a été installé hier mercredi se réunira lundi prochain dans le cadre des mesures d’urgence prises par les services de wilaya pour recenser les dossiers d’investissement qui sont en suspens et assainir le foncier industriel, mais aussi traiter de nouveaux dossiers des porteurs de sérieux projets", a indiqué le chef de l’exécutif de la wilaya lors d’un point de presse en marge d’une visite d’inspection et de travail dans la zone industrielle "El Bordjia" et les zones d’activités de "Gouara" et de "Fornaka". Cette réunion sera précédée, selon M. Boulahia, par l’installation du guichet unique au profit des investisseurs au niveau de la wilaya dimanche prochain, "un outil qui réduira à l’essentiel les contraintes administratives auxquelles sont confrontées les unités de production, notamment celles qui concernent la construction, l’exploitation et le certificat de conformité et autres documents nécessaires pour le démarrage effectif des projets d’investissement ou de leur extension". Le wali de Mostaganem s’est enquis, à la faveur de sa visite, de l’état d'avancement des projets d’aménagement de la zone industrielle "El Bordjia" dans leur première tranche (200 ha) qui varie entre 53 à 80 pour cent. Une enveloppe de 6,5 milliards DA est consacrée à l’aménagement des routes, la réalisation des réseaux d’alimentation en eau potable et d’assainissement, de communication et à la protection de la zone industrielle contre les inondations. Cette zone regroupe jusqu’alors 51 projets d’investissement dont 33 n’ont pas encore été lancés (défaillants), selon les explications fournies. La zone d’activités "Gouara" a bénéficié d’une enveloppe financière de 920 millions DA pour la réalisation du réseau routier interne, ceux de l’assainissement et d’évacuation des eaux pluviales et de raccordement à l’eau potable. Ces travaux, effectués sur une superficie de 47 hectares sur un total de 80 ha, ont été livrés, selon la même source. Cette zone réunit 154 assiettes foncières dont 102 n’ont pas encore été octroyés jusque-là aux investisseurs, alors que 27 projets sont défaillants, 22 autre s à l’arrêt et 3 projets en cours de réalisation. Huit ( 8) unités industrielles ont été visitées, dont certaines sont à l’arrêt. Elles sont confinées dans les secteurs de l’industrie alimentaire, du papier, des produits ferreux, de la chimie et du textile, a-t-on indiqué.