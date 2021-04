La direction des services agricoles (DSA) de la wilaya de Mila prévoit une production d’ail excédant les 929.000 qx lors de la saison agricole 2020/2021, a-t-on appris jeudi de cette direction.

Une superficie de près de 1.590 ha, concentrés dans les communes de Oued El Athmania, Oued Seggane et Teleghema, a été consacrée durant la présente saison agricole à la culture de l’ail, a indiqué à l’APS le chef du service de la régulation de la production et du soutien technique, Mohamed Bouleftat même cadre.

Cette superficie est en "hausse" comparativement à celle consacrée la saison écoulée à cette culture et estimée à 1.463 ha, ayant généré une récolte de 640.000 qx d’ail dont 970 qx ont été stockés, selon la même source. Selon la même source, les données actuelles relatives à l’augmentation des superficies d’ail cultivées et l’absence de maladies permettent de prévoir une hausse de la récolte, a noté le même cadre.

A cela s’ajoutent la maîtrise technique des agriculteurs de la filière et la concentration de la majorité des terres cultivées d’ail sur le périmètre d’irrigation agricole de Teleghema, où la disponib ilité de l’eau d’irrigation est assurée à la faveur du suivi et de la coordination entre les services de l’Office national de l’irrigation et du drainage (ONID) et les services de la DSA permettant de réparer toute panne à temps, a ajouté

M. Bouleftat qui a estimé à plus de 400 le nombre des cultivateurs d’ail de la wilaya. La récolte de l’ail a touché, depuis son lancement début avril jusqu’à la semaine en cours, 41 ha ayant permis de produire 24.600 qx, a indiqué la même source qui a mis l’accent sur la nécessité de récolter l’ail "une fois arrivé à maturité" pour en permettre son stockage dans de bonnes conditions et assurer sa disponibilité sur le marché toute l’année.

La DSA de Mila, a ajouté le même responsable, a tenu plusieurs rencontres avec les professionnels de la filière ail pour leur expliquer les mécanismes de régulation du marché visant à protéger les producteurs, élargir les surfaces cultivées et augmenter les quantités stockées, mais aussi les méthodes adéquates de récolte, les conditions d’entreposage et les avantages accordés aux producteurs qui adhèrent au programme de stockage de ce produit agricole.