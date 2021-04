Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a pris part vendredi à Brazzaville, en sa qualité de représentant du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à la cérémonie d'investiture du président congolais, Denis Sassou Nguesso, suite à sa réélection, indique un communiqué des services du Premier ministre.

« En qualité de représentant du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a pris part vendredi 16 avril 2021, accompagné du ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, à la cérémonie de prestation de serment par le président congolais, Denis Sassou Nguesso, suite à sa réélection», lit-on dans le communiqué.

A cette occasion, "le Premier ministre a transmis les félicitations du Président de la République à son homologue Denis Sassou Nguesso et ses voeux de succès et de réussite pour son nouveau mandat", réaffirmant son "attachement à renforcer les relations d’amitié historiques liant les deux pays en vue de garantir la sécurité et la stabilité au continent.