Une convention cadre de partenariat et de coopération entre les secteurs du tourisme et des affaires religieuses, a été signée, jeudi à Alger, à l’effet de renforcer et de coordonner le travail et de trouver les cadres de concertation et d’échange de vues et d’expertises pour valoriser le tourisme religieux.

Signée par les ministres du Tourisme, de l’Artisanat et du Travail familial et des Affaires religieuses et des Wakfs, respectivement MM. Mohamed Ali Boughazi et Youcef Belmehdi, cette convention vise à renforcer l’action commune entre les deux secteurs pour valoriser et vulgariser les principaux sites et monuments religieux que recèle chaque région du pays et les exploiter dans le domaine touristique devenu parmi les principaux piliers de la croissance socio-économique du pays.

Le ministre du Tourisme a mis l’accent sur l’importance de « cette convention qui renforcera l’action commune entre son secteur et celui des affaires religieuses à travers le développement et la vulgarisation des sites et monuments religieux et culturels en vue de créer un équilibre régi onal et dynamiser la vie socio-économique dans les différentes régions qui regorgent de cette richesse».

Il s’agit, poursuit M. Boughazi, «de créer une industrie touristique, développée, pérenne et compétitive à travers l’exploitation des atouts touristiques dont recèle l’Algérie », mettant en avant le renforcement du tourisme religieux à la faveur « de la prise en charge des différents monuments et lieux spirituels et religieux qui nécessite vulgarisation, valorisation et habilitation ».

Evoquant les objectifs de cette convention, le même responsable a cité, entre autres, « la réhabilitation des sites et des lieux spirituels et religieux à travers la promotion et la conception des circuits touristiques et religieux, les visites virtuelles et leur promotion via les différents supports sur internet, l’encouragement de l’investissement touristiques des Wakfs ainsi que sa valorisation dans le périmètre des sites et lieux religieux et la promotion de l’artisanat pour préserver l’identité nationale ».

Cette convention permettra également, « l’amélioration de la performance des deux secteurs, le développement du tourisme religieux à travers les campagnes de sensibilisation, l’organisation de cycles de formation et la mobilisation des efforts et des connaissances des agences du tourisme et des voy ages afin de créer une nouvelle dynamique devant créer l’emploi et booster l’activité touristique notamment dans les sites religieux ».

Pour sa part, le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, a souligné l’impératif d’activer cette convention en vue de la valorisation des sites et des finalités religieuses ainsi que leur exploitation dans le domaine touristique », précisant que cette convention s’inscrit dans le cadre de la concrétisation du plan d’action du gouvernement dans le cadre d’une vision participative avec tous les secteurs concernés dont le tourisme.

Par ailleurs, M. Belmehdi a rappelé « l’action commune entre son secteur et celui du tourisme notamment en matière de Hadj et d’Omra », mettant en avant l’importance de cette action à travers l’exploitation des sites et des lieux religieux et spirituels ainsi que leur préservation et leur classification.

Il a saisi cette occasion pour mettre l’accent sur l’importance de l’édification de la Grande mosquée d’Alger, un repère religieux et un pôle touristique, unique en son genre, de par son architecture », plaidant, dans ce sens, pour le « renforcement de la coopération entre les deux parties dans le cadre d’une commission mixte qui sera mise en place en vue de l’application de cette convention ».