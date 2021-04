La famille révolutionnaire de la wilaya Blida a commémoré jeudi le 64eme anniversaire de la bataille d'"Ahl El Oued" de Chiffa (ouest de Blida), durant laquelle 37 commandos sont tombés au champs d'honneur, après avoir causé à l'armée coloniale française d'énormes pertes matérielles et humaines dépassant les 155 soldats tués.

Au titre des efforts de préservation de la mémoire nationale et des haltes historiques locales relatives à la Révolution algérienne, la direction des Moudjahidine et des Ayants droits a commémoré, en coordination avec la commune de Chiffa, le 64eme anniversaire de la bataille d'"Ahl El-Oued", considérée parmi les plus importantes batailles enregistrées dans la Wilaya IV historique, selon nombre de moudjahidine de la région.

La famille révolutionnaire a commémoré, en présence de moudjahidine et citoyens de la région, la bataille d'"Ahl El-Oued", qui a eu lieu le 15 avril 1957 dans une zone escarpée située à six km au sud de Chiffa et ayant coïncidé avec la première moitié du mois de Ramadhan, afin d'informer les jeunes générations des faits héroïques e t des sacrifices de leurs aïeux, les chouhada, pour qu'ils puissent vivre libres et dignes.

En effet, le 15 avril 1957, une unité de moudjahidine formée de 37 commandos, en route vers la Chiffa, après avoir bénéficié d'une formation dans la 2eme zone de la Wilaya IV historique, ont été informés qu'ils étaient cernés par l'ennemi français après avoir été dénoncés par un traître, ont indiqué des sources de la direction des Moudjahidine.

Durant cette bataille, qui a fait perdre à l'armée coloniale française 155 soldats, près de 5.000 militaires français de l'infanterie parachutiste en plus 10 hélicoptères et de deux Jaguars pour la surveillance des moudjahidine de façon à ne leur laisser aucune issue possible, ont été engagés. En dépit de cette armada militaire mobilisée par la France coloniale, les moudjahidine, qui n'avaient pour armes que leurs simples fusils, ont résisté à l'assaut jusqu'à 19H30, heure de la mort au champ d'honneur du dernier d'entre eux, après épuisement de leurs munitions.

Parmi les chouhada tombés, ce jour-là, figurent le chef du commando, Si Yahia et le chef de l'unité, Si Abdelkader, ainsi que Rabah El Mesraoui et Hafsa Mustapha, dont le corps a été mutilé par des soldats français, selon des témoignages de gens du village.

A la fin de cette bataille, l'ennemi français se dirigea vers le village, dont il fouilla et pilla les habitations et jeta l'effroi parmi la population, qui quitta les lieux et chercha refuge au village "Hammada", appelé aujourd'hui "Sidi Madani", tandis que le village "Ahl El-Oued" témoigne, à ce jour, de l'héroïsme des chouhada qui ont donné leurs vies pour l'indépendance du pays.