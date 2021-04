L'Organisation de la coopération numérique (DCO), basée à Riyad, la capitale saoudienne, a organisé lundi sa première réunion de niveau ministériel, et a attribué à cette occasion le statut de membres fondateurs au Nigeria et à Oman.

La DCO, qui comprend également Bahreïn, la Jordanie, le Koweït, le Pakistan et l'Arabie saoudite, forme un bloc économique de sept pays.

La population totale de ces sept nations est quant à elle proche de 480 millions d'habitants, dont 80 % ont moins de 35 ans, a indiqué lundi l'organisation dans un communiqué.

La première réunion ministérielle de la DCO a été présidée par le ministre saoudien des Communications et des Technologies de l'information, Abdullah Al-Swaha.

Elle a permis la signature d'un accord portant sur plusieurs initiatives, dont la création d'un centre visant à promouvoir l'importance de la coopération en matière de circulation transfrontalière des données, à contribuer à l'autonomisation des femmes sur le marché du numérique, et à soutenir l'entrepreneuriat et les petites et moyennes entreprises.

Il a également été convenu que l'Arabie saou dite présiderait l'organisation jusqu'à la fin de son mandat actuel.

La Saoudienne Deemah Al-Yahya a en outre été nommée au poste de Secrétaire générale de l'organisation.

Les membres ont discuté des moyens de promouvoir dans tous les domaines une coopération basée sur l'innovation et l'accélération de la croissance de l'économie numérique, ainsi que de la gouvernance de l'organisation, de sa structure organisationnelle et de ses plans futurs. La DCO, créée en novembre 2020, vise à mettre en place un avenir numérique accessible à tous.