La fréquentation des musées dans le monde s'est effondrée de 70% en 2020 à cause des fermetures liées à la pandémie de coronavirus qui a entrainé une chute conséquente des recettes tirées du secteur muséal, selon les résultats d'une enquête en ligne menée en mars dernier par l'Organisation des nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco).

En 2020, les musées ont été fermés 155 jours en moyenne et nombre d’entre eux ont subi de nouvelles fermetures depuis le début de l’année, ce qui a entrainé une diminution de 70% de leur fréquentation et une chute des recettes de 40 à 60% en moyenne par rapport aux résultats de l'année d'avant", détaille ce bilan.

Ce bilan touchant 104 000 établissements révèle également une baisse des subventions publiques pour près de la moitié des musées des Etats membres ayant répondu à cette enquête, une diminution parfois drastique atteignant les 40%.

Les fermetures prolongées, la baisse vertigineuse des fréquentations et des recettes pèsent sur l’organisation du secteur muséal, en rendant aussi plus difficile les mesures de conservation ou de sécuri té des établissements, relèvent les auteurs du rapport qui recommandent notamment la mise en place d’une politique numérique d’envergure pour l’inventaire des collections.