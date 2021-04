La laiterie et fromagerie de Boudouaou (Boumerdes) a augmenté sa production journalière de lait pasteurisé à 390.000 litres par jour (L/J) pour faire face à la forte demande sur ce produit durant le mois de Ramadhan, tant à l'échelle locale, qu'au niveau des wilayas avoisinantes, a-t-on appris auprès de la direction du Commerce de la wilaya.

La laiterie publique de Boudouaou a augmenté sa production quotidienne de lait pasteurisé conditionné en sachet (LPC), à près de 390.000 litres, au premier jour du mois de Ramadhan, contre 365.000 L/J auparavant, a indiqué à l'APS Rabah Chibani, cadre au niveau de la direction du Commerce. Cette production s'ajoute à d'autres quantités de lait produites par des unités privées de la wilaya, dont la laiterie «Amara» de Bordj Menail à l'est (11.000 L/J), et la laiterie «Sidi Mansour» de Khmiss el khechna à l'ouest (3.500 L/J), a-t-il précisé. Il a signalé la mise en place d'un «plan de travail spécial» durant ce Ramadhan, portant sur l'introduction d'un système de travail par équipes, notamment au niveau de la laiterie de Boudouaou, en vue de la «couverture de toute la demande et de faire face à toute urgence ou pénurie éventuelle», a-t-il assuré.

Cette quantité de lait «dépasse de loin les besoins locaux, estimés à un peu plus de 200.000 L/J, d'où la destination du surplus (180.000L/J) au profit de plusieurs wilayas du Centre, dont Blida, Bouira, Médéa, et la région-Est d'Alger», a souligné le même responsable. «La laiterie et fromagerie de Boudouaou est une entreprise publique réputée pour la qualité de ses produits, objet d'une forte demande de la part des consommateurs. Elle nécessite un élargissement du réseau de ses distributeurs», a estimé M. Chibani, déplorant le fait que l'unité ne compte que 26 distributeurs pour la couverture «dans des conditions sanitaires rigoureuses» d'une quarantaine de points de vente disséminés à travers les wilayas suscitées.

L'unité est, également, réputée pour la qualité et la diversité de ses fromages dont le fromage fondu stérilisé en boîtes métalliques de 200 gr, et les fromages en portions de 16 unités, entre autres.