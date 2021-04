C'est l'un des plus anciens aliments de l'histoire de l'humanité. Le miel est apparu sur Terre avant l'être humain, l'abeille vivant sur notre planète depuis plusieurs dizaines de millions d'années... Déjà utilisé dans l'égypte pharaonique, il jouait son rôle de sucre, mais servait également à soigner (brûlures, plaies...), embellir (soins de la peau) et embaumer les morts. Des pratiques qui ont perduré, puisque durant la Première et la Seconde Guerre mondiale, les infirmières l'appliquaient sur les blessures des soldats afin d'accélérer la cicatrisation.

UN FORT POUVOIR SUCRANT

Le miel, c'est d'abord du sucre ! à quelques différences près toutefois. Le sucre blanc tel qu'on le connaît est constitué à 99 % de saccharose, constitué de deux molécules, le fructose et le glucose. Présent dans toutes les plantes chlorophylliennes, il est produit industriellement à partir de la canne à sucre et de la betterave sucrière.

Quant au miel, ce n'est un secret pour personne, il est très riche en sucres puisqu'il en contient en moyenne 79,5 %. Mais à la différence du sucre blanc composé exclusivement de saccharose, plusieurs glucides entrent dans sa composition : une majorité de glucose et de fructose, du maltose, du saccharose... D'ailleurs, c'est la proportion entre ces différents sucres qui détermine la consistance du miel. Riche en glucose, il cristallise. Si le fructose l'emporte, il reste liquide. Il faut également savoir que son pouvoir sucrant est supérieur à celui du sucre alors qu'il est moins calorique. Alors, pour sucrer votre yaourt, plus d'hésitation : la cuillerée de miel est idéale. La seule contre-indication concerne les diabétiques : en raison de son fort taux de glucose, le miel possède un fort pouvoir hyperglycémiant.

UN NECTAR ÉNERGÉTIQUE ET PROTECTEUR

C'est un pur concentré d'énergie ! Avec plus de 300 calories pour 100 g, il constitue un rempart contre le coup de barre et peut même avoir des effets positifs en cas de baisse de moral. En cas de rhume, il soulage les maux de gorge et ses vertus contre les troubles du sommeil sont souvent évoquées.

Il contient de nombreux minéraux et oligoéléments, comme le magnésium, le potassium, le zinc, le manganèse, le silicium, le soufre, mais également des vitamines (C et B) et des enzymes qui renforcent le métabolisme et le système immunitaire avec un effet anti-inflammatoire. Mais son intérêt principal est lié à la présence de substances antioxydantes de type polyphénols et antibiotiques appelées inhibines, qui assurent une bonne protection des cellules du corps.

AUTRES PRODUITS DE LA RUCHE

Sachez enfin que tous les produits de la ruche ont des vertus santé intéressantes. La gelée royale, nourriture réservée à la reine - ce qui explique sa toute petite récolte et son prix élevé - est très riche en protéines et en vitamines (groupe B). Elle aide à combattre les infections virales, la fatigue... La propolis, substance récoltée par les abeilles sur certains bourgeons d'arbres, semble bénéfique contre les infections respiratoires. Quant au pollen des fleurs, élément mâle des végétaux à fleurs, c'est un complément alimentaire très riche en acides aminés.

SES ATOUTS SANTÉ

• Haut pouvoir sucrant. 1 cuillerée à café suffit pour sucrer un yaourt contre 1,5 à 2 cuillerées de sucre en poudre.

• Antifatigue physique et mentale. Son glucose est un précieux carburant des neurones.

• Antibiotique naturel. Il participe à renforcer les défenses de l'organisme.

• Cicatrisant. Des études ont montré son effet bénéfique sur les plaies infectées et brûlures.

QUEL MIEL CHOISIR ?

Gare aux miels en provenance de Chine ou d'autres pays d'Asie dans lesquels on a retrouvé des traces anormales d'antibiotiques et de résidus de pesticides ! Les miels made in France s'inscrivent dans la réglementation actuelle, où tout ajout d'additifs, de sucres et notamment de sirops industriels, est interdit. Choisissez un pot faisant apparaître les coordonnées du producteur, l'idéal consistant à se servir chez un apiculteur de proximité. Les miels Label Rouge sont de bonne qualité avec un cahier des charges rigoureux concernant le stockage et la mise en pot. Quant au miel certifié bio, son mode de préparation, très contrôlé, exclut le chauffage pour l'extraire des cadres de la ruche. Mais sachez que les abeilles ne vont pas seulement butiner des fleurs bio !

Hormis les très classiques miels d'acacia, de lavande ou toutes fleurs, certains possèdent d'intéressantes saveurs à découvrir.

• Le miel de sapin. Rare, précieux, de couleur foncée, son arôme est prononcé et un brin balsamique. Antiseptique et antianémique.

• Le miel de bruyère. Souvent récolté en altitude, il cristallise lentement. Délicatement parfumé, il a une jolie couleur ambrée. Recommandé pour les problèmes rénaux.

• Le miel du maquis. Riche en bouche, il se caractérise par une palette de saveurs, de la plus douce (lavande) à la plus forte (bruyère).

Son CV : 327Cal/100g Protéines 0.5g Lipides: 0 g Glucides 79.8 g et fribres 0g