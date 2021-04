Le ministre des Finances Aïmene Benabderrahmane a procédé à l'installation du Comité ministériel chargé de piloter et de superviser la mise en œuvre du Système intégré de gestion budgétaire (SIGB), a indiqué mardi un communiqué du ministère.

La cérémonie d'installation s'est déroulée lundi en présence du Secrétaire général du ministère, en sa qualité de vice-président du comité ainsi que des membres respectifs du comité composé essentiellement des hauts cadres du ministère, a ajouté le communiqué publié sur le site web officiel du ministère.

Dans son allocution d'ouverture, M. Benabderrahmane a salué les efforts déployés et les initiatives prises par les structures impliquées dans ce processus, à l'effet de mettre en œuvre cette solution qui représente, selon lui, "un gage de réussite de la réforme budgétaire". Dans ce cadre, il a indiqué que cette réforme reposera sur la gestion par la performance, la modernisation et l'informatisation des outils budgétaires ainsi que sur la transparence.

Une présentation par visioconférence du projet du Système intégré de gestion budgétaire (SIG B) a été animée par les partenaires dans ce projet. Cette solution est le support informatique prévu pour soutenir l'ensemble du dispositif de la réforme et sera composé d'un progiciel de gestion budgétaire et d'un progiciel de gestion de trésorerie, et prendra en charge l'ensemble des événements associés au processus d'exécution de la dépense publique, a expliqué le communiqué.

Le Comité de pilotage est chargé, quant à lui, de superviser la mise en œuvre du Système intégré de gestion budgétaire conformément aux dispositions de la loi organique des lois de Finances (LOLF). Il a pour missions principales de fixer les objectifs et le planning y afférent, de suivre de prés le déroulement du projet et de décider de sa mise en production, a-t-on souligné de même source.