La plateforme d'enseignement à distance (Cned) utilisée par les élèves en France alors que les écoles sont fermées en raison de la pandémie de Covid-19 a été perturbée jeudi pour la troisième journée consécutive suite à de nouvelles "cyberattaques" dans la nuit, a annoncé le Cned.

"Tous les sites du Cned et les plateformes îMaclasseALaMaison sont de nouveau les cibles de cyberattaques depuis cette nuit du 7 au 8 avril 2021", indique le Centre d'enseignement à distance.

Selon le ministère français de l'Education, l'Agence de la sécurité des systèmes d'information (Anssi) a été saisie.

Mercredi le parquet de Paris avait annoncé l'ouverture d'une enquête sur une série d'attaques informatiques contre la plateforme du Cned, qui a évoqué des "actes délibérés de malveillance". Le ministre de l'Education, Jean-Michel Blanquer, a évoqué mardi une "très forte attaque informatique venue de l'étranger", sans plus de précisions sur son origine.

Ces attaques sont survenues alors que l'enseignement à distance a été généralisé pour cette semaine en France depuis la fermeture des établissements scolair es vendredi soir et jusqu'aux vacances de printemps unifiées à partir du 12 avril.

Avant une rentrée le 26 avril en présentiel dans les écoles et en distanciel une semaine supplémentaire dans les collèges et lycées.

En outre, l'afflux de connexions cause depuis mardi d'importantes difficultés d'accès dans plusieurs régions à un autre outil pédagogique numérique de l'enseignement scolaire, les ENT (environnements numériques de travail), gérés par les collectivités locales.