La plateforme de streaming sportif DAZN, retenue pour être le diffuseur principal de la Serie A pour les trois prochaines saisons, a connu un gros raté technique dimanche, suscitant en Italie la colère des abonnés sur les réseaux sociaux.

L'écran est resté noir sur les applications et sur le site, empêchant les fans de sport de suivre notamment les matches de l'Inter Milan (contre Cagliari) et de la Lazio Rome (à Vérone), comptant pour la 30e journée du Championnat l'Italie.

Face à la colère des abonnés sur Twitter, DAZN a assuré en début d'après-midi sur ce réseau social être "en train de travailler pour résoudre" le problème. Dans un communiqué diffusé plus tard par des médias italiens, la plateforme a expliqué que le problème était dû à "l'échec du service d'authentification fourni par un partenaire extérieur, qu'il n'a pas été en mesure de résoudre rapidement".

"Notre partenaire est au travail pour résoudre une problématique qui semble concerner plusieurs pays au niveau européen", ajoute DAZN.

Fin mars, DAZN s'est vu attribuer le lot principal des droits TV du Championnat d'Italie pour les trois prochain es saisons - la diffusion des dix matches de chaque journée, dont sept en exclusivité - pour 840 millions d'euros par saison. C'est la première fois que l'essentiel du championnat italien sera diffusé en streaming.

Avant l'attribution, plusieurs acteurs du football italien s'étaient interrogés sur les capacités techniques de la plateforme et plus globalement sur la qualité des réseaux italiens.DAZN s'est d'ailleurs allié à un partenaire de poids dans son offre, l'opérateur Telecom Italia (Tim).