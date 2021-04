Un investissement de 200 millions de DA a été mobilisé par la Société algérienne de distribution de l'électricité et du gaz (SADEG) pour le renforcement et l'amélioration du réseau de distribution de l'électricité dans les wilayas de Ghardaïa et d'El-Meneaa durant la période estivale, rapporte lundi un communiqué de l'entreprise.

Le programme consiste en la réalisation d'un réseau de 39 km de lignes électriques, dont 24,38 km de moyenne tension et 14,62 km de basse tension ainsi que l'installation de 13 nouveaux transformateurs, a indiqué le chargé de communication à la SADEG-Ghardaïa, Yahia Abbas.

Cet investissement vise, en plus de faire face à l'accroissement de la demande en période estivale, le renforcement du réseau de transport et de répartition de l'électricité de la wilaya, l'amélioration et la sécurité d'alimentation en électricité et la fiabilité du réseau à travers l'augmentation de la capacité de transit des lignes de transport et la réduction du taux des pertes techniques du réseau. Les wilayas de Ghardaia et El-Meneaa totalisent 148.298 abonnés au réseau électrique, soit u n taux d'électrification de 98,87%, et disposent de 6.350 km de réseau électrique (moyenne et basse tension) et 3.384 transformateurs, selon les données de l'entreprise.