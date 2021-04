Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a appelé, lundi à Alger, les différents opérateurs et professionnels à investir en force dans l'agriculture pour donner l'opportunité à ce secteur de devenir le pilier central de la relance économique.

Présidant l'ouverture du Forum sur l'investissement agricole et agroalimentaire, organisé au Centre international des conférences (CIC), Abdelatif-Rahal à Alger, sous le thème "l'investissement, levier de la croissance agricole et agroalimentaire", M. Djerad a affirmé que l'agriculture " a besoin, aujourd'hui, d'un investissement fort, afin qu'elle puisse contribuer, comme pilier principal, dans la relance économique nationale escomptée".

Pour M. Djerad, la relance globale du pays " dépend essentiellement de la relance de ce secteur, principal moteur de la croissance et l'appui à une industrie agro-alimentaire efficiente, à travers laquelle l'Algérie retrouvera sa place et son rôle parmi les Nations au double plan régional et international".

Dans ce cadre, le Premier ministre a réitéré son appel à tous les professionnel s, les investisseurs, les porteurs de projets, les opérateurs et les partenaires, à "adhérer à cet important projet de développement qui contribuera indéniablement à l'édification de l'Algérie Nouvelle à laquelle nous aspirons".

Le Premier ministre a rappelé les efforts du Gouvernement visant à appuyer l'Agriculture, en vue d'assurer la sécurité alimentaire du pays et à réduire la facture d'importation des produits alimentaires, qui dépasse souvent les 10 Mds USD annuellement.

Selon M. Djerad, le Forum qui est organisé sous le haut patronage du président de la République, vise à donner un nouvel élan au secteur agricole qui connaît une grande dynamique et à réaffirmer la priorité dont il jouit au titre du programme du Président, M. Abdelmadjid Tebboune qui a fait de l'Agriculture " un choix stratégique, au vu de ses effets positifs sur le plan socio-économique".

Le forum qui a enregistré une forte participation des différents acteurs, notamment les investisseurs, les chercheurs et les experts, est "une occasion d'échanger les avis autour des questions en lien avec les défis auxquels fait face le secteur, à l'effet d'asseoir de nouveaux contours d'un modèle agricole moderne et développé qui consacre le développement durable et équilibré des régions du pays, en vue de concrétiser la sécurité alimentaire", a affirmé le Premier ministre.