Le médiateur de la République, Karim Younes, a instruit les responsables locaux d'amorcer des mesures pratiques pour prendre en charge les préoccupations des citoyens de la Daïra d'Ouled Derradj (wilaya de M'sila) dans le cadre des prérogatives de l'instance du médiateur de la République, a indiqué, lundi, un communiqué de cette instance relevant de la Présidence de la République.

"Le médiateur de la République a instruit, lors d'une rencontre tenue dimanche avec une délégation de citoyens de la Daïra d'Ouled Derradj (w. M'sila), de prendre des mesures pratiques en coordination avec les secteurs concernés pour la prise en charge des préoccupations des citoyens dans le cadre des prérogatives de l'instance du médiateur de la République", lit-on dans le communiqué.

La rencontre a été marquée par la présence du délégué local du médiateur de la République de la wilaya, des représentants des ministres de la Jeunesse et des Sports, de la Culture et des Arts, de l'Energie et des Mines et de l'Agriculture et du Dév eloppement rural, précise le communiqué.

L'équipement de structures sportives et culturelles, l'alimentation de certains villages éloignés en électricité rurale et en gaz, le soutien à l'agriculture, au développement rural, à l'habitat et à la santé sont entre autres préoccupations soulevées par les citoyens. Les représentants des ministères concernés ont souligné la volonté de leurs secteurs respectifs d'intervenir dans le cadre des textes réglementaires et juridiques en vigueur pour une meilleure prise en charge des préoccupations des citoyens d'Ouled Derradj".