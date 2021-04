Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a mis en avant, lundi à Alger, le rôle des agriculteurs algériens dans la lutte contre les répercussions économiques de la pandémie Covid-19 en assurant la disponibilité de tous les produits agricoles de base.

S'exprimant à l'ouverture des travaux du Forum sur l'investissement agricole et agroalimentaire, organisé au Centre international des conférences (CIC) à Alger sous le thème "l'investissement, levier de la croissance agricole et agroalimentaire", M. Djerad "a salué les agriculteurs qui ont été à la hauteur du défi en pleine pandémie"."Nous avons tous relevé comment le secteur de l'agriculture a contribué dans la lutte contre la pandémie en assurant les produits agricoles essentiels.

Nos agriculteurs ont été à la hauteur en approvisionnant l'ensemble des marchés nationaux et en quantités suffisantes", a déclaré le Premier ministre qui a présidé l'ouverture des travaux de ce Forum avec le ministre de l'Agriculture et du développement rural , Abdelhamid Hemdani, en présence du Conseiller du Président, Abdelhafidh Allahoum, des membres du Gouvernement, des opérateurs économiques et des experts.

"En dépit des conditions exceptionnelles, nous avons pu, avec la contribution de l'ensemble des opérateurs dans le domaine, réaliser nombre d'acquis", a ajouté le Premier ministre.

Rappelant dans ce sens, l'apport important et croissant du secteur de l'Agriculture dans le PIB avec un taux dépassant 12.4% soit une valeur de production de 25 mds dollars en 2020, contre 23 mds en 2019, M. Djerad a rappelé que le secteur de l'Agriculture assurait plus de 2,5 millions d'emplois directs. "La croissance du secteur constitue un bond qualité en dépit de la conjoncture difficile qu'a traversé le pays en raison des répercussions de la crise sanitaire", a-t-il estimé.