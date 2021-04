Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a ordonné, dimanche, l'accélération de la mise en place des marchés de ventes au rabais et la vente promotionnelle durant le mois de Ramadan.

Lors de la 8ème et dernière réunion du comité national de suivi de l'approvisionnement des marchés durant le mois de Ramadan, le ministre a instruit les directeurs de commerce à accélérer la création des marchés de ventes au rabais et de vente promotionnelle à travers le territoire national estimés à 794 marchés", indique un communiqué du ministère.

Dans ce cadre, il a mis l'accent sur la nécessité de "respecter les délais prédéfinis en coordination avec les autres services au niveau local".

Ont pris part à cette réunion tenue par visioconférence, le secrétaire général de l'Union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA), Hazab Benchahra et le président de l'Association nationale des commerçants et artisans algériens (ANCA), El Hadj Tahar Boulenouar ainsi que les directeurs régionaux et des wilayas et des associations nationale et locale de protection du consommateur et des représentants d es secteurs concernés.

Après avoir écouté un exposé sur les derniers préparatifs au mois sacré, le ministre a tenu à remercier les associations de protection du consommateur pour leurs efforts colossaux déployés sur le terrain en compagnie des agents et cadres du secteur et les services de sécurité.

M. Rezig a appelé, par ailleurs, à l'intensification des campagnes de sensibilisation du consommateur "qui change ses habitudes de consommation à l'approche des évènements religieux outre l'impact des rumeurs aux sources douteuses", ajoute le communiqué.