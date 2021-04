Le ministre du Tourisme, de l'artisanat et du travail familial, Mohamed Ali Boughazi a affirmé, dimanche, à Chechar (55 km au sud de Khenchela) que son département aspirait "à créer des circuits touristiques dans les zones éloignées pour faire la promotion du tourisme domestique".

Lors d'une visite au site de Taberdga dans ladite commune au titre d'une visite de travail et d'inspection dans la wilaya de Khenchela, M. Boughazi a indiqué que "la promotion du tourisme national domestique est tributaire d'une exploitation optimale des potentialités locales", soulignant "la possibilité d'exploiter la région du Rif à travers l'aménagement de circuits touristiques pour la promotion du Tourisme interne dans une première étape, avant de cibler les étrangers et la communauté nationale établie à l'étranger".

Visitant une exposition des tapis traditionnels dans la commune de Babar, le ministre a fait savoir que "le tapis de Babar revêt à la fois une valeur morale et matérielle en ce sens qu'il symbolise le patrimoine et les traditions de la région", i nsistant sur "l'importance d'adopter de nouveaux mécanismes de soutien aux métiers de l'artisanat et de promouvoir le travail familial de la femme au foyer et de la femme rurale".

Lesdits mécanismes prévoient, a-t-il poursuivi, "d'encourager la femme dans les zones d'ombre à créer des micro-entreprises génératrices de richesse et d'emploi, et de favoriser l'investissement dans ces régions auxquelles le président de la République, Abdelmadjid Tebboune accorde une importance majeure".

Le ministre a appelé, en outre, l'ensemble des acteurs du secteur à associer le secteur de l'artisanat et des métiers "à la création de richesses et à la diversification de l'économie nationale pour rompre avec la dépendance aux hydrocarbures". Après avoir écouté au siège de la chambre de l'artisanat et des métiers, au chef-lieu de la wilaya, les différentes préoccupations des artisans notamment celles liées à la commercialisation de leurs produits,

M. Boughazi a plaidé pour l'adoption de nouveaux moyens de commercialisation, préconisant d'investir les réseaux sociaux et d'utiliser les nouvelles technologies".

Qualifiant l'artisanat de "legs culturel et historique représentant l'image de l'Algérie à l'étranger", le ministre a assuré que "toutes les facilités étaient accordées aux professionnels du secteur". M . Boughazi poursuivra sa visite dans la wilaya par la pose de la première pierre du projet d'un village de vacances dans la commune de Yabous et la visite du projet d'un parc d'attraction dans la commune de Khenchela, dont les travaux sont à l'arrêt depuis 4 ans.

Par ailleurs, le ministre présidera l'inauguration d'un hôtel 4 étoiles dans la commune de Hamma et inspectera la station thermale de Hammam Essalihine.