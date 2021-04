La nouvelle recrue de l'USM Alger, le défenseur Houari Baouche s'est engagé dimanche à ne percevoir aucun centime de la part de son nouvel employeur, jusqu'à ce qu'il se soit entièrement rétabli de sa blessure et reprenne du service.

Un engagement par écrit, signé au siège du club et accompagné d'une interview explicative, publiés l'un comme l'autre dimanche sur le site officiel de l'USMA, dans un souci de rassurer ses fans, dont certains avaient très mal réagi après la découverte de cette blessure chez l'ancien latéral gauche de l'USM Bel-Abbès.

En effet, les spéculations étaient allées bon train, et certaines rumeurs étaient allées jusqu'à dire que le club s'était rétracté concernant le recrutement de Baouche, qui souffre d'une blessure susceptible de compromettre tout le reste de sa saison.

Ainsi, pour mettre un terme à ces spéculations, la direction du club a diffusé cette vidéo explicative concernant sa nouvelle recrue, d'une part pour apporter sa version des faits, et de l'autre pour rassurer les supporters.

"Je n'avais aucun problème à mon arrivée à l'USMA, et les radios que j'a i apportées dans mon ancien dossier le prouvent.

Ce n'est que lors de ma première séance d'entraînement que j'ai ressenti des douleurs à un péroné, et les examens médicaux que j'ai passés par la suite ont démontré la présence d'une petite fissure.

Mais encore une fois, il n'y a rien de méchant. Selon mon médecin, ce pépin ne nécessite que 20 jours de repos" a insisté le joueur.

Le recrutement de Baouche (25 ans) est destiné à combler le vide laissé par le latéral gauche Anis Khemaïssia, blessé pour une longue durée.

Ce qui permettra également au staff technique de maintenir une certaine concurrence sur ce couloir, avec l'autre latéral gauche du club, Mehdi Beneddine.